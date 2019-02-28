Трамп: Коэн не соврал в Сенате только о том, что вмешательства России в выборы не было

ХАНОЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его бывший юрист Майкл Коэн не соврал на слушаниях в Сенате только о том, что никакого вмешательства России в американские выборы не было.

"Я пытался следить за этим, но не мог, так как был немного занят. Однако проводить такое фальшивое слушание как это, да еще во время такого крайне важного саммита, это ужасно. Он лгал много, но интересно то, что не соврал он только об одном: в том, что сговора с русскими не было", - указал американский лидер в четверг в Ханое на пресс-конференции по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее в среду Коэн выступил в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей и, в частности, утверждал, что он лично лгал первой леди США об изменах ее мужа, а также что глава государства в 2016 году лично поручил ему заплатить бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тыс. для того, чтобы она хранила в секрете информацию об интимных отношениях с Трампом. Также Коэн подтвердил, что не располагает никакими сведениями, подтверждающими достоверность подозрений по поводу сговора президента США с должностными лицами в России в преддверии американских выборов в ноябре 2016 года.