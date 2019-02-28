Оппоненты Трампа создали сайт для общения на русском языке с сенаторами-республиканцами

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Программисты из компании Mschf создали прямую линию телефонной связи на русском языке с сенаторами-республиканцами Конгресса США. Об этом сообщило издание Variety.

Сайт, получивший название "Красная линия" (The Red Line), позволяет перевести текст на русский язык и затем воспроизвести его в звуковом формате.

Как отмечает издание, в размещенном на сайте списке сенаторов можно найти представителя своего штата, позвонить ему и передать аудиосообщение на русском языке.

По словам разработчиков, их цель - не допустить угасания интереса к теме возможного сговора во время выборов 2016 года между членами избирательного штаба кандидата республиканцев в президенты США Дональда Трампа и российскими властями. С такими утверждениями выступают политические оппоненты Трампа - демократы, кандидат которых экс-госсекретарь Хиллари Клинтон проиграла президентскую гонку.

"Республиканцы не прислушиваются к сетованиям своих избирателей, поэтому попытайтесь создать видимость, что им выражают недовольство напрямую из Кремля", - указали создатели сайта, как бы давая понять, что и законодатели-республиканцы, поддерживающие Трампа, связаны с Россией.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали обвинения со стороны демократов в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз опровергала подобные измышления.