Порошенко поручил внести в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал новый проект закона об уголовном наказании для чиновников, уличенных в незаконном обогащении, и поручил неотложно внести его на рассмотрение Верховной рады.

"Подписал и даю поручение зарегистрировать президентский проект закона о необратимости уголовного наказания за незаконное обогащение, в котором учесть все замечания суда", - написал он в Facebook.

Порошенко в четверг во время поездки в Кировоградскую область сообщил, что законопроект предполагает дополнить Уголовной кодекс новой статьей "Незаконное обогащение". По его словам, в зависимости от тяжести правонарушения максимальное наказание будет предусматривать лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

"Сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы перекрыть любые возможности для незаконного обогащения, обеспечить расследование всех уголовных дел и обеспечить неотвратимость наказания за незаконное обогащение", - сказал Порошенко.

На этой неделе Конституционный суд постановил признать не соответствующими принципам верховенства права и презумпции невиновности положения статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников. Эта статья была внесена в Уголовный кодекс в 2015 году по требованию ЕС, а также как одно из обязательств Украины перед Международным валютным фондом.

Решение КС вызвало резкую критику в стране. Глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что оно может привести к пересмотру введенного в свое время для украинских граждан упрощенного визового режима со странами Евросоюза, поскольку эта статья УК была одним из требований при предоставлении его Украине. Ведущие общественные организации страны опубликовали заявление, в котором говорится, что отмена статьи о незаконном обогащении чиновников приведет к закрытию как минимум 50 уголовных дел, уже заведенных в отношении высокопоставленных украинских чиновников, и, по сути, будет означать отказ Киева от обязательства перед МВФ провести антикоррупционную реформу. В свою очередь вице-спикер Рады Оксана Сыроед заявила в четверг, что решение суда "подорвало веру людей в то, что все, кто незаконно обогащались, вообще когда-либо будут наказаны".

Антикоррупционная реформа

На данный момент Национальное антикоррупционное бюро расследует уже около 50 дел по статье о незаконном обогащении. В частности, обвинения уже предъявлены бывшему главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану, первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Павлу Демчине, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу. Расследования ведутся также в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Сегодня стало известно, что НАБУ начало расследование и в отношении людей из окружения самого президента Петра Порошенко в связи с сообщениями о массовых финансовых нарушениях в оборонной сфере.

Само создание Национального агентства по борьбе с коррупцией, на чем настаивали западные кредиторы, сопровождалось громкими скандалами и разборками между представителями правоохранительных органов. Кроме НАБУ, на Украине должен был появиться и специальный Антикоррупционный суд. Однако и он все еще не приступил к работе. Президент Петр Порошенко выражал надежду, что он будет сформирован к марту 2019 года.