Узбекистан утвердил соглашение с РФ об использовании воздушного пространства военными

ТАШКЕНТ, 28 февраля./ТАСС/. Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердил в четверг закон о ратификации российско-узбекского межправительственного соглашения об использовании военными воздушными судами двух стран их воздушного пространства.

"Соглашение определяет порядок использования воздушного пространства принимающего государства военными воздушными судами направляющего государства при осуществлении беспосадочных полетов", - прокомментировали документ журналистам в информационной службе верхней палаты. По ее данным, соглашение было подписано главами военных ведомств двух государств в октябре 2018 года в рамках заседания Совета министров обороны стран СНГ.

Военные России и Узбекистана полагают, что ратификация соглашения повысит оперативность в вопросах предоставления разрешения на использования воздушного пространства двух стран, позволит обеспечить плановость и упростит оформление пролетов военными воздушными судами воздушного пространства сторон.