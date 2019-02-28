Итальянские спецслужбы предупредили о сохранении террористической угрозы в Европе

РИМ, 28 февраля. /ТАСС/. Риск терактов в Европе остается высоким, а совершаться они могут при помощи беспилотников. Об этом говорится в обнародованном в четверг ежегодном докладе Департамента информации по безопасности Италии, передает агентство ANSA.

"Угроза экстремизма и исламского терроризма не снижается. Террористическая организация "Исламское государство" [ИГ, запрещена в РФ] по-прежнему способна организовывать атаки в Европе, прибегая к нетрадиционным методам, таким как запуск начиненных взрывчаткой беспилотников в местах проведения массовых мероприятий", - говорится в документе. При этом указывается, что потенциальные террористы могут формироваться внутри страны, принимая радикальную идеологию.

Под особым контролем держатся граждане, так или иначе связанные с Италией и уехавшие воевать в рядах ИГ в Сирии и Ираке. Таких, по данным спецслужб, насчитывается 138 человек. Террористы могут пользоваться миграционными маршрутами для проникновения в Европу, хотя пока случаи прибытия потенциально опасных лиц в потоке незаконных мигрантов по морю "эпизодичны и не носят организованный характер", говорится в докладе.

Спецслужбы Италии предупреждают также о других опасностях, таких как риск роста столкновений антифашистов и сторонников крайней правой идеологии. Угроза также исходит от анархических кругов. Группировки анархистов "имеют все возможности и инструменты организовывать провокации и осуществлять подрывную деятельность, угрожающую общественному порядку", указывают специалисты.

Среди наиболее распространенных угроз - кибератаки, направленные против государственных институтов и компаний Италии. По данным спецслужб, их число в 2018 году увеличилось в пять раз по сравнению с 2017 годом. Большинство взломов информационных баз (72%) касались ведомств государственного управления. Итальянские спецслужбы также предупредили о возможностях вмешательства в ход европейских выборов в конце мая путем распространения ложной информации в социальных сетях в попытке повлиять на их исход. "Кампании по дезинформации в соцсетях представляют собой главный инструмент манипуляции общественным мнением и вмешательства в демократические процессы, такие как выборы", - указывается в докладе.