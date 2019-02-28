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"Талибан" примет участие во второй межафганской конференции в Дохе

Она запланирована на 25-26 марта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Делегация движения "Талибан" (запрещено в РФ) примет участие во второй межафганской конференции в Дохе 25-26 марта. Об этом сообщил ТАСС в четверг по телефону официальный представитель катарского политического офиса движения Мухаммад Сохаил Шахин.

"Да, мы примем участие", - сказал он.

5-6 февраля в Москве проходила первая межафганская конференция, организаторами и спонсорами которой выступили представители афганской диаспоры в России. В форуме приняли участие делегаты афганских диаспор стран СНГ и катарского политического офиса "Талибана". Представили афганского правительства на конференции не присутствовали.

В итоговой декларации стороны призвали к полному выводу иностранных войск с территории страны. Отдельным пунктом была отмечена необходимость исключения лидеров движения талибов из черного списка ООН.

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