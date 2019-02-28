В ООН расценили действия террористов в Идлибе как преступление против человечности

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Преследования мирных жителей в провинции Идлиб со стороны террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра") могут быть расценены как преступление против человечности. Об этом говорится в опубликованном в четверг в Женеве докладе Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека.

"Массовое произвольное содержание под стражей политических инакомыслящих террористами "Хайят Тахрир аш-Шам" представляет собой систематическую атаку против гражданского населения. Существуют достаточные основания считать, что "Хайят Тахрир аш-Шам" совершает преступление против человечности, осуществляя преследования по политическим мотивам", - указывает комиссия.

55 тыс. боевиков

Она отмечает, что эта группировка является одной из доминирующих в провинции Идлиб, которая на настоящий момент не находится под контролем сирийского правительства. По данным экспертов, в Идлибе обосновались 55 тыс. вооруженных боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" и группировка "произвольно удерживает в застенках гражданских лиц, систематически пытаясь задушить политическое недовольство". Авторы документа обращают внимание также на широко распространенную в Идлибе практику похищений боевиками врачей, сотрудников гуманитарных организаций в целях "получения выкупа для финансирования своей деятельности".

Комиссия подготовила свой 20-страничный доклад, охватывающий период с 11 июля 2018 года по 10 января нынешнего, на основе информации, полученной по время 271 беседы с очевидцами, а также других полученных ею материалов. Она пришла к выводу, что в результате "обширных военных достижений" проправительственных сил и заключения соглашения о создании демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии "насилие существенно снизилось". Однако гражданские лица по всей стране по-прежнему сталкиваются с нарушениями прав человека и общим отсутствием верховенства права, говорится в документе.

"Боевые действия продолжаются. При этом мало или почти не принимаются в расчет законы войны и права человека, а также отсутствует основополагающее человеческое сострадание", - заявил, представляя доклад, председатель комиссии Паулу Серджиу Пинейру. Он обратил внимание, что к человеческим жертвам приводят атаки, предпринимаемые проправительственными силами, коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС, костяк составляют курдские отряды), а также международной коалицией в провинции Дейр-эз-Зор.

Комиссия обратила внимание также на тяжелое положение 6,2 млн внутренне перемещенных лиц и 5,6 млн беженцев, желающих вернуться в родные места. Она считает, что масштабы похищений в Сирии людей, произвольного задержания и насильственных исчезновений, вкупе с разрушением жизненно важной инфраструктуры и отсутствием эффективной системы предоставления гражданских документов, сейчас таковы, что на пути к решению вопроса о возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц "сохраняются многочисленные проблемы".

Химатака в Алеппо

Всего один абзац эксперты посвятили химической атаке в Алеппо 24 ноября.

"Комиссия получила информацию, касающуюся якобы совершенной 24 ноября примерно в 21:50 химической атаки в Алеппо. Затронутые территории, как сообщается, включают соседние районы с Джамиат-эз-Захра и Эль-Халидия. До 100 гражданских лиц были, как сообщается, ранены, один человек заявил, что был запах хлора, потребовалось лечение органов дыхания. Идет расследование", - говорится в докладе.

Как сообщили ранее сирийские СМИ, вечером 24 ноября боевики, находившиеся в зоне деэскалации в провинции Идлиб, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно хлором. После этого, по свидетельствам сирийских врачей, было госпитализировано более 70 человек. Информационное агентство SANA сообщило о 107 мирных жителях, доставленных в больницы.