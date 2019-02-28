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Кризис на Украине

Участники контактной группы обсудят дату перемирия в Донбассе 7 марта

Обсуждение пройдет в режиме видеоконференции

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Видеоконференция подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе запланирована на 7 марта. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в киевском офисе спецпредставителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика.

"В данный момент планируется созыв 7 марта видеоконференции подгруппы контактной группы по безопасности", - проинформировали в офисе.

В среду координатор ОБСЕ в подгруппе по безопасности предложил объявить новое весеннее перемирие в Донбассе. Однако украинская сторона в ходе переговоров отказалась согласовывать инициативу ОБСЕ о "весеннем перемирии" с 6 марта. В итоге было решено обсудить дату режима прекращения огня перед женским международным праздником в режиме видеоконференции.

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