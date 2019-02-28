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Делегацию "Талибана" на конференции в Дохе возглавит экс-глава политофиса

При этом в офисе движения отметили, что вместо Мохаммада Аббаса Станикзая на встречу может отправиться мулла Абдулла Гани Барадар

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Бывший глава катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Аббас Станикзай возглавит делегацию талибов на второй межафганской конференции, которая пройдет в Дохе 25-26 марта. Об этом ТАСС в четверг по телефону сообщил официальный представитель офиса движения в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин.

"Делегацию возглавит Станикзай. Тем не менее возможно, что мулла Абдулла Гани Барадар (нынешний глава политофиса движения - прим. ТАСС) решит сам возглавить делегацию", - отметил собеседник агентства.

5-6 февраля в Москве проходила первая межафганская конференция, организаторами и спонсорами которой выступили представители афганской диаспоры в РФ. В форуме приняли участие делегаты афганских диаспор стран СНГ, Ирана, Пакистана и катарского политического офиса "Талибана". Представили афганского правительства на конференции не присутствовали.

В итоговой декларации стороны призвали к полному выводу иностранных войск с территории страны. Отдельным пунктом была отмечена необходимость исключения лидеров движения талибов из черного списка ООН.

Теги
АфганистанИранПакистан
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