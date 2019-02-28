Главе ЦБ Латвии разрешили выезд за границу

РИГА, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Латвии удовлетворила запрос президента Банка Латвии (Центробанк) Илмарса Римшевичса о снятии запрета на его выезд за границу, для того чтобы он смог принять участие в заседаниях Европейского центрального банка (ЕЦБ) 6 и 7 марта. Об этом прокуратура сообщила порталу Delfi в четверг.

Согласно сообщению, временно отстраненный от должности Римшевичс подал запрос о снятии запрета на выезд из страны, чтобы иметь возможность исполнять свои рабочие обязанности. Генпрокуратура запрос удовлетворила.

В среду Римшевичс вернулся на работу в Банк Латвии после того, как Европейский суд юстиции отменил решение о его временном отстранении от должности по обвинению в коррупции. В постановлении говорилось, что власти Латвии "не предоставили достаточно доказательств тяжкого преступления, инкриминируемого руководителю Центробанка".

В феврале 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыски на рабочем месте и в доме Римшевичса, после чего задержало главу Центробанка, а спустя 48 часов освободило под залог в €100 тыс. Антикоррупционное ведомство сообщило, что его подозревают в вымогательстве взятки в размере по меньшей мере €100 тыс.

К Римшевичсу в качестве меры пресечения был избран запрет занимать должность президента Банка Латвии, выезжать из страны и приближаться к определенным лицам. Глава Центробанка пытался оспорить это решение в суде, но безрезультатно.

Глава Банка Латвии ранее отверг все высказанные в его адрес обвинения. Римшевичс также заявил, что не собирается уходить в отставку с занимаемой должности, хотя ранее его призвали это сделать президент, премьер-министр, спикер Сейма (парламента) и министр финансов республики.