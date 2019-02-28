Reuters: ЕС из-за США может не принять список стран, где плохо борются с отмыванием денег

ТАСС, 28 февраля. Правительства ряда стран Европейского союза могут заблокировать утверждение составленного Европейской комиссией списка стран с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в который входят среди прочих Саудовская Аравия и четыре территории США. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов.

По их словам, во время состоявшегося в четверг заседания комитета ЕС на уровне постоянных представителей несколько послов стран сообщества выступили против утверждения списка. Это может привести к задержке принятия документа или к его отмене, подчеркнули собеседники агентства. Один из дипломатов также отметил, что многие страны ЕС находятся под давлением со стороны Саудовской Аравии и США.

Еврокомиссия 13 февраля обновила свой список стран с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В общей сложности в список вошли 23 страны. В нем значатся Ботсвана, КНДР, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова (США), а также Йемен, Афганистан, Американское Самоа и Багамские острова признаны самыми небезопасными в этом отношении.