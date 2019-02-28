Медведчук: суд Житомира отменил запрет на "русскоязычный культурный продукт"

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Житомирский окружной административный суд отменил решение Житомирского областного совета от 25 октября 2018 года, которым был введен мораторий на публичное использование "русскоязычного культурного продукта", признав этот запрет противоправным и незаконным. Об этом сообщил в четверг председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Такой вердикт суд вынес, несмотря на угрозы, циничное и жесткое давление радикалов", - сказано в сообщении политика в Facebook. В нем подчеркивается, что решение облсовета нарушило конституцию Украины, ряд законов страны, рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств, Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств.

"Грубое вмешательство органов государственной и местной власти в культурную и общественную жизнь украинцев ведет к углублению раскола в обществе, разрушению важных для Украины культурных проектов и инициатив", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что ранее политическая сила добилась отмены аналогичного решения местных властей во Львовской области.

С 2014 года, после государственного переворота в Киеве, Украина ведет активную борьбу с российским наследием в культурной сфере. Так, в течение четырех лет был принят ряд законов, запрещающих трансляцию некоторых фильмов и ввоз на территорию страны книг, которые по мнению власти, имеет "антиукраинское содержание".