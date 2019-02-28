СМИ: генпрокурор Израиля заявил о намерении выдвинуть обвинения против Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит заявил в четверг о намерении выдвинуть обвинения против премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху по делам о коррупции. Об этом сообщило государственное радио Израиля Kan.

По данным радиостанции, перед предъявлением обвинений должны быть проведены обязательные предварительные досудебные слушания. Мандельблит намерен принять рекомендации полиции по обвинениям главы правительства в коррупции по так называемому делу 4000, а также мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по делам 1000 и 2000, указывает радио. На слушаниях премьеру будет предоставлена возможность переубедить генпрокурора.

В партии "Ликуд" Нетаньяху уже назвали решение генпрокурора "политическим преследованием". "Одна из целей этого преследования состоит в том, чтобы свергнуть правое правительство во главе с Нетаньяху и создать левое правительство", - цитирует Kan заявление партии премьера. При этом представители главы правительства ранее неоднократно просили генпрокурора не объявлять о своем решении до назначенных на 9 апреля досрочных парламентских выборов в Израиле. Сам Нетаньяху регулярно опровергал все обвинения в свой адрес.

В рамках дела 4000 полиция проверяла подозрения в том, что премьер предоставлял телекоммуникационной компании Bezeq поблажки взамен положительного освещения деятельности его кабинета информационным порталом Walla!. Дела 1000 и 2000 касаются якобы неправильного оформления подарков от двух предпринимателей. Полиция в 2017-2018 годах 12 раз допрашивала Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме по этим трем делам.