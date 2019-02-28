Рада начала рассматривать законопроект, предусматривающий тотальную украинизацию

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Верховная рада в четверг приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ предусматривает тотальную украинизацию всех публичных сфер.

Глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, представляя проект "языкового закона", выразил уверенность, что он будет принят до выборов президента 31 марта. По его словам, рассмотрение законопроекта продлится около двух пленарных недель.

"Думаю, что это может продолжаться неделю или две недели. Но я верю, что мы должны принять этот закон до первого тура президентских выборов. То есть, в течение следующих двух пленарных недель", - сообщил Княжицкий, добавив, что при доработке документа депутаты подали более 2 тыс. поправок.

Депутатам в сессионном зале также были продемонстрированы видеозаписи ряда граждан, которые одобрительно высказались за принятие закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Когда будет продолжено рассмотрение законопроекта, спикер Рады Андрей Парубий не сообщил, закрыв вечернее заседание парламента.

Исключительно украинский

В первом чтении Рада приняла этот закон 4 октября 2018 года. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны теперь обязаны использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

В документе указано, что разработку и утверждение стандартов украинского языка как государственного осуществляет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Ее задачей является сохранение, развитие и защита государственного языка через установление стандартов и методов проверки уровня владения государственным языком, необходимого для получения гражданства и занятия определенных законами Украины должностей. Комиссия является государственным коллегиальным органом.

Единственным документом, подтверждающим уровень владения украинским языком, станет Государственный сертификат без срока действия, который выдает Центр украинского языка по результатам экзамена. Экзамен на владение украинским языком организует и проводит Центр украинского языка.

Высшее руководство государства, депутаты, офицеры, работники центральных органов власти, учебных и медицинских учреждений и т.д. обязаны свободно владеть украинским языком.

В МИД России заявляли, что новым законом об украинском языке Киев продолжает "тотальную украинизацию общества вопреки правовым нормам" и "ограничивает права миллионов граждан".