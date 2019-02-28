Гуайдо обсудил с послами стран ЕС поставки гуманитарной помощи и борьбу против Мадуро

КАРАКАС, 28 февраля. /ТАСС/. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил в своем Twitter, что провел в Колумбии встречу с дипломатическими представителями стран - членов Европейского союза и обсудил с ними поставки гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику и развитие отношений в контексте борьбы против президента страны Николаса Мадуро.

"На нашей встрече с послами стран Европейского союза мы продолжаем укреплять отношения со странами, которые поддерживают наши усилия по восстановлению демократии в Венесуэле и проведению свободных выборов", - написал Гуайдо. Он подчеркнул, что "настало время двигаться вперед, чтобы добиться прекращения узурпации, что положит конец кризису в Венесуэле, восстановит нашу страну и стабилизирует регион".

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Политические противники правительства Венесуэлы 23 февраля попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей Венесуэлы. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Национальной гвардии Венесуэлы и полиции не пустили грузы в страну.