СМИ: Палестина приветствовала выводы комиссии ООН о действиях Израиля в Газе

КАИР, 28 февраля. /ТАСС/. Руководство Палестины приветствовало результаты работы независимой международной комиссии, созданной по решению Совета ООН по правам человека, которая рассматривала действия израильских войск в блокированном секторе Газа. Об этом в четверг сообщил новостной портал Samaa News, цитируя заявление палестинского руководства.

"Доклад созданной ООН комиссии, - говорится в документе, - подтверждает неоднократные заявления Палестины о том, что Израиль совершает военные преступления в отношении палестинского народа на оккупированных палестинских землях - на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме".

В этой связи руководство Палестины призвало Международный уголовный суд "незамедлительно приступить к расследованию этих преступлений". "Пришло время привлечь израильские власти к ответственности за совершенные преступления и не допустить, чтобы Израиль оставался государством, для которого не существует законов".

Ранее в четверг независимая международная комиссия, созданная по решению Совета ООН по правам человека, заявила в Женеве, что действия израильских военнослужащих, открывших стрельбу во время организованного палестинцами 30 марта прошлого года "Марша возвращения", могут быть расценены как военное преступление и преступление против человечности.

"Комиссия имеет разумные основания считать, что во время "Марша возвращения" израильские солдаты совершили нарушения международных прав человека и международного гуманитарного права. Некоторые из этих нарушений могут представлять собой военные преступления и преступления против человечности, и они должны быть немедленно расследованы Израилем", - заявил председатель комиссии Сантьяго Кантон (Аргентина).

По данным комиссии, с 30 марта прошлого года, когда впервые был организован всеобщий "Марш возвращения", нацеленный на снятие блокады сектора Газа, до 31 декабря 2018 года во время еженедельных демонстраций были убиты 189 палестинцев, при этом 183 человека погибли от пуль. Огнестрельные ранения получили во время протестов 6106 человек, еще 3098 человек пострадали от пуль и слезоточивого газа, который применяли израильские солдаты. Ранения получили четверо израильтян. Один израильтянин был убит в день проведения акции протеста, однако это произошло, по данным комиссии, вне зоны демонстраций.