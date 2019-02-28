Гуайдо посетит Парагвай для встречи с президентом

ТАСС, 28 февраля. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу посетит Парагвай. Об этом сообщил в четверг президент республики Марио Абдо Бенитес.

"Завтра мы примем нашего дорогого друга - президента Хуана Гуайдо - во дворце Лопес", - написал он на своей странице в Twitter.

Гуайдо, которому Верховный суд Венесуэлы запретил выезжать из страны, 22 февраля прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. В понедельник после участия в заседании Группы Лимы в Боготе он заявил, что вернется в Венесуэлу на этой неделе.

В среду Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, разрешила Гуайдо находиться за пределами республики "более пяти дней, начиная с 23 февраля".