Эксперты раскритиковали законопроект Порошенко о незаконном обогащении

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Законопроект президента Украины Петра Порошенко о незаконном обогащении хуже, чем норма, введенная в 2011 году во времена президентства Виктора Януковича. Об этом заявили в четверг эксперты украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК).

Эксперты утверждают, что формулировки о незаконном обогащении, предложенные президентом, невозможно будет доказать в суде. Для привлечения чиновника к ответственности следствию сначала нужно будет доказать, что чиновник не получал взятки или не злоупотреблял властью или служебным положением.

"Прокурор будет обязан представить отдельные доказательства, подтверждающие невиновность чиновника в двух преступлениях (злоупотребление и взятки), а уже потом речь может идти о незаконном обогащении", - отмечает ЦПК. Фактически законопроект подразумевает проведение следствием отдельных следственных действий для того, чтобы опровергнуть два указанных преступления, однако таких полномочий не предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс.

По словам экспертов, законопроект ухудшает формулировки о незаконном обогащении, введенные во времена Януковича. "Тогда впервые приняли эту статью, но прописали ее таким образом, чтобы исключить наказание за незаконное обогащение, по которым тогда понималось получение неправомерной выгоды. Однако, если раньше для наказания чиновника необходимо было доказать получение взятки, сейчас Порошенко предлагает доказать, что чиновник не получал взятку и не злоупотреблял властью или служебным положением", - указывают в ЦПК.

Законопроект Порошенко

Президент в четверг внес в Верховную раду законопроект о неотвратимости ответственности за незаконное обогащение. По словам Порошенко, в зависимости от тяжести правонарушения максимальное наказание будет предусматривать лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Незаконное обогащение определено в документе как "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением или признаков принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, а также передача им таких активов любому другому лицу".