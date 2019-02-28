СМИ: благотворительный концерт в поддержку Венесуэлы собрал почти $2,5 млн

БОГОТА, 28 февраля. /ТАСС/. Благотворительный концерт в поддержку народа Венесуэлы, который состоялся 22 февраля в городе Кукута в Колумбии, собрал почти $2,5 млн. Об этом в четверг сообщило агентство EFE со ссылкой на организаторов мероприятия.

По его данным, точная сумма принятых пожертвований составила $2,485 млн, несмотря на то, что целью концерта было собрать $100 млн. Организаторы отмечают, что деньги будут перечислены народу Венесуэлы до 22 апреля.

Сообщается, что сам концерт посетили 370 тыс. человек.

Благотворительный концерт, организованный британским миллиардером Ричардом Брэнсоном в городе Кукута на границе с Венесуэлой, где находится центр распределения гуманитарной помощи для венесуэльцев, состоялся 22 февраля. Участие в нем приняли популярные латиноамериканские музыканты, в том числе колумбийские исполнители Карлос Вивес и Хуанес, венесуэлец Начо, а также Луис Фонси из Пуэрто-Рико, прославившийся благодаря песне Despacito.