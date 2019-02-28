СМИ: в столице Судана прошла манифестация против введения чрезвычайного положения

КАИР, 28 февраля. /ТАСС/. Массовая акция протеста состоялась в столице Судана, городе Хартум, против введенного президентом страны Омаром аль-Баширом режима чрезвычайного положения. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.

По имеющейся информации, манифестация прошла по призыву объединения суданских профсоюзов, которые выступили за продолжение акций протеста "до отставки с поста главы государства [Омара] аль-Башира и отмены чрезвычайного положения". Акции протеста, как указывает телеканал, были проведены не только в столице, но и в еще нескольких крупных суданских городах.

Отмечается, что за несколько часов до начала манифестаций министерство внутренних дел страны предупредило население о недопустимости "массовых собраний", а также предупредило о применении строгих мер, предусмотренных чрезвычайной ситуацией. Они, в частности, предполагают денежный штраф в размере 50 тыс. суданских фунтов (более $1 тыс.) и тюремное заключение на срок до 10 лет.

В прошлую пятницу аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на один год в целях необходимости принятия экстренных мер по выходу из тяжелого экономического кризиса, который переживает в настоящее время Судан.

Минувшим днем парламент страны заявил, что рассмотрит указ президента о введении на суданской территории чрезвычайного положения на экстренном заседании, которое должно состояться в ближайшую среду, 6 марта. Согласно суданской конституции, решение президента о введении в стране чрезвычайного положения должно быть рассмотрено парламентом не позднее чем через 15 дней с момента его принятия. Парламент, как указывается в основном законе, имеет право либо утвердить указ главы государства, либо отвергнуть решение президента.

Массовые волнения начались в Судане в середине декабря и за несколько дней охватили около 30 городов, включая столицу. Основной причиной демонстраций стало недовольство жителей значительным повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также острым дефицитом основных продуктов питания. В охваченных акциями протеста городах люди требовали отставки президента и правительства. По официальным данным, с начала массовых выступлений по настоящее время в стране в результате столкновений манифестантов с полицией погибло более 30 человек, в том числе два полицейских.