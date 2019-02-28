Почти 60 человек задержаны в Венесуэле за участие в беспорядках на границе с Бразилией

КАРАКАС, 28 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Венесуэлы задержали почти 60 человек за участие в беспорядках в штате Боливар на границе с Бразилией 22 и 23 февраля. Об этом заявил адвокат из неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Ольнар Ортис, сообщила в четверг газета El Nacional.

"Официально задержаны 58 человек, но мы полагаем, что их больше, потому что мы видели [под стражей] больше людей, - сказал юрист. - Список составляют сами военные, и они… продолжают задерживать людей на улицах и проводить обыски". По словам Ортиса, по меньшей мере 18 оказавшимся под стражей были предъявлены обвинения в разжигании ненависти. В том случае, если суд признает их виновными, им может грозить до 20 лет лишения свободы.

Представители венесуэльской оппозиции 23 февраля попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну.

Во время начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. В штате Боливар, по разным данным, погибли от четырех до более чем 25 человек. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что власти приступили к расследованию случаев гибели людей.