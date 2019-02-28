Самолет с гуманитарной помощью Венесуэле прибыл из США в Кукуту

КАРАКАС, 28 февраля. /ТАСС/. Очередной самолет из США с гуманитарной помощью для Венесуэлы приземлился в приграничном колумбийском городе Кукута, где расположен один из центров распределения соответствующих грузов. Об этом в четверг в Twitter сообщил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

"В этот момент в Кукуту прибывает самолет с гуманитарной помощью из США. Мы выражаем нашу благодарность американскому правительству. Мы продолжим искать пути ввоза продуктов питания и лекарств, в которых нуждаются венесуэльцы", - написал политик. В середине февраля сообщалось о прибытии трех самолетов с помощью из США.

Политические противники правительства Венесуэлы 23 февраля попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей Венесуэлы. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Национальной гвардии Венесуэлы и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более чем 25 человек.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.