В Раде прогнозируют ликвидацию "Укроборонпрома" из-за возможных хищений

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады по расследованию фактов хищения в Вооруженных силах, депутат парламента от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник прогнозирует ликвидацию государственного концерна "Укроборонпром". Об этом он сообщил в четверг на брифинге.

"Для имплементации закона о национальной безопасности, который сейчас действует, мы реорганизуем концерн "Укроборонпром". Это еще дипломатически говоря. Мы его фактически уничтожим. Все предприятия нужно подчинить центральному органу исполнительной власти, который будет реализовывать регуляторную функцию в сфере безопасности и обороны", - цитирует Винника агентство "Украинские новости".

По его мнению, объединение в одном объекте регуляторных и хозяйственных функций имеет коррупционные риски.

Скандал вокруг концерна

В минувший понедельник журналисты украинской телепрограммы "Наши деньги", специализирующейся на расследованиях в области коррупции, обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, с 2016 года некоторые чиновники продавали оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Запчасти завозились со складов украинских воинских частей, а часть якобы и с территории России. Сумма сделок составила 250 млн гривен (около $9,3 млн).

По данным журналистов, к этим махинациям причастны близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского, его бизнес-партнеры и "Укроборонпром".

Расследование коррупции в оборонной сфере вызвало большой резонанс. Несколько политических сил потребовали создать следственную комиссию, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выступила также с инициативой начать процедуру импичмента президента.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными предположения о возможности незаконных поставок из России продукции двойного назначения. По его словам, оборот такой продукции находится под специальным контролем, который "осуществляется с целью предотвращения каких-либо неконтролируемых передвижений этого специального имущества".

Расследование злоупотреблений

В четверг Верховная рада приняла постановление о расследовании фактов злоупотреблений на предприятиях "Укроборонпрома". 26 февраля Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного хищения имущества должностными лицами концерна.

В то же время Порошенко приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а руководство "Укроборонпрома" отстранило директоров двух своих предприятий - директора ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Алексея Бабича и директора ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.

ГК "Укроборонопром" создан в результате административной реформы в 2010 году. В состав концерна входит более 100 предприятий ВПК Украины (125 государственных и казенных, а также девять акционерных обществ).