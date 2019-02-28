СБ ООН проголосовал против российского проекта резолюции по Венесуэле

ООН, 28 февраля. Совет Безопасности ООН не принял в четверг резолюцию по Венесуэле, предложенную Россией. Как свидетельствуют итоги голосования, четыре страны - Россия, Китай, Экваториальная Гвинея и Южно-Африканская Республика - поддержали документ, семь, в числе которых США и несколько европейских стран, проголосовали против и еще четыре, включая Индонезию и Кувейт, воздержались.

Постпред ЮАР Джери Мэттьюс Матжила подчеркнул, что российский текст "соответствует демократии, которая основана на принципе верховенстве права". "Российский текст подчеркивает принципы Устава ООН, основанные на суверенном равенстве всех государств, - указал он. - ЮАР побуждает к тому, чтобы СБ при своей работе руководствовался именно необходимостью поддержания мира и безопасности".

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе заседания выступил с утверждением, что "демократия в мире и, в частности, в Латинской Америке, консолидируется" вокруг лидера оппозиции Хуана Гуайдо. "Правительство США будет и впредь решительно поддерживать правительство Гуайдо и ожидает свободных и справедливых выборов в Венесуэле", - добавил он и пообещал, что США "используют все возможности" для помощи венесуэльцам.

Постпред Франции Франсуа Делатр, также проголосовавший против российской резолюции, заявил, что Париж не устроило "отсутствие в российском документе призыва к разрешению гуманитарного кризиса в Венесуэле и свободного доступа туда гуманитарной помощи".

В российском варианте содержится призыв к мирному урегулированию кризиса на основе диалога, в том числе механизма, выработанного в Монтевидео. В последнюю версию документа также добавлен пункт о гуманитарной помощи: "[Совет Безопасности] признает главенствующую роль правительства Венесуэлы в инициировании, организации, координации и реализации международной помощи и других инициатив на своей территории, а также призывает, чтобы такая помощь осуществлялась только с согласия и на основании запроса правительства Венесуэлы".