Спецпредставитель США пригрозил Венесуэле реакцией многих стран на арест Гуайдо

ООН, 1 марта. /ТАСС/. Венесуэла увидит реакцию многих стран, если Гуайдо будет арестован после возвращения в Венесуэлу из Колумбии. Об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Я думаю, что понадобится глобальный ответ и вы увидите значительную реакцию со стороны многих стран в случае, если господин Гуайдо будет задержан", - сказал он.

Гуайдо, которому Верховный суд Венесуэлы запретил выезжать из страны, 22 февраля прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. В понедельник после участия в заседании Группы Лимы в Боготе он заявил, что вернется в Венесуэлу на этой неделе.

В среду Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, разрешила Гуайдо находиться за пределами республики "более 5 дней, начиная с 23 февраля".

Помощь Венесуэле

Абрамс также заявил, что США не стали сотрудничать с агентствами ООН или Международным красным крестом для доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу, поскольку те работают с президентом страны Николасом Мадуро.

"Мы рассматривали разные варианты, но многие агентства сотрудничают с венесуэльским режимом, поэтому мы не можем с ними сотрудничать", - сказал он.

Политические противники правительства Венесуэлы 23 февраля попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более чем 25 человек.