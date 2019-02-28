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Эквадор продлил режим ЧП в нескольких регионах из-за притока венесуэльских мигрантов

Режим чрезвычайного положения в провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро продлен до конца марта

ТАСС, 1 марта. Власти Эквадора продлили до конца марта режим чрезвычайного положения, введенный в ряде регионов страны из-за наплыва венесуэльских мигрантов. Об этом сообщил в четверг МИД республики.

"Замминистра по вопросам миграции Альфонсо Моралес объявил... о продлении до конца марта чрезвычайного положения в провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро", - говорится в Twitter ведомства.

Власти Эквадора ввели режим чрезвычайного положения в трех провинциях страны в связи притоком мигрантов из Венесуэлы в начале августа 2018 года и продлевали его несколько раз.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 3,4 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

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БразилияПеруКолумбияЭквадор
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