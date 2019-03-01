Министр обороны Венесуэлы заявил, что военным обещали до $20 тыс. за побег в Колумбию

КАРАКАС, 1 марта. /ТАСС/. Венесуэльским военнослужащим и бойцам Национальной гвардии обещали до $20 тыс. каждому за побег в Колумбию. Об этом заявил министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес.

"Мы насчитали более ста бойцов Нацгвардии, в том числе офицеров, которых очень немного на самом деле, которые перешли границу, ожидая получить до $20 тыс., которые были им обещаны, - приводит в четверг вечером его слова Венесуэльское агентство новостей. - Для нас они никогда не были солдатами, солдат не может быть наемником, он верен принципам, этике своей профессии". Лопес считает, что из-за перебежчиков, поверивших лживым обещаниям, единство вооруженных сил Венесуэлы не пострадает.

Ранее в четверг венесуэльский журналист Габриэль Бастидас со ссылкой на власти Колумбии сообщил, что с 23 февраля свыше 567 силовиков из Венесуэлы пересекли границу с этой страной и перешли на сторону оппозиции. Ее лидер Хуан Гуайдо ранее говорил, что политические противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на свою сторону.

Венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению официального Каракаса. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены.

В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до 25 человек. Власти Венесуэлы приступили к расследованию случаев гибели людей.