В Белом доме заявили, что решение Трампа не заключать "плохую сделку" с КНДР было верным

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался заключать плохую сделку на саммите с КНДР, тем самым не повторив ошибки 44-го президента Барака Обамы при заключении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Об этом написала в четверг в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Обама не стал отказываться от плохой сделки с Ираном. Президент Трамп отказался делать такие ошибки в отношении Ирана, КНДР и кого-либо еще. Президент Трамп ставит безопасность американцев выше политики", - заявила она.

На пресс-конференции по итогам второго саммита Трамп заявил, что КНДР хотели добиться отмены всех санкций в обмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбене, но США такая ситуация не устроила.

В свою очередь министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на брифинге для узкого круга журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, подчеркнул, что Пхеньян на переговорах предложил лишь частичную отмену санкций, а не полную, как утверждал президент США.