Оппозиция в Японии потребовала смещения министра за ошибки в государственной статистике

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Шесть оппозиционных партий Японии внесли в пятницу в парламент коллективный проект резолюции с выражением недоверия министру здравоохранения, труда и благосостояния Такуми Нэмото, на которого они возлагают ответственность за громкий скандал с ошибками в государственной статистике, приводившими к массовым невыплатам населению страховок, компенсаций и т.д.

Своим демаршем оппоненты правительства намерены сорвать запланированное на пятницу принятие проекта государственного бюджета в ключевой нижней палате парламента, передает информационное агентство Kyodo. Оппозиционные партии, в частности, намерены с этой целью развернуть дебаты, направленные на смещение министра Нэмото.

Они считают, что в нынешней ситуации проект госбюджета нельзя утверждать, поскольку он также, возможно, основан на неверных статистических данных. В то же время правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии и ее союзники намерены всеми силами принять проект госбюджета, поскольку они имеют большинство голосов в нижней палате.

Еще в январе Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии официально призналось, что более 20 лет подготавливало неточные статистические данные, которые привели к невыплате 53,7 млрд иен (свыше $497 млн по текущему курсу) для более чем 19,73 млн человек по всей стране.

После проверки выяснилось, что неточности такого рода возникли еще в 1996 году. Они отразились на различных выплатах японским рабочим и служащим, включая страховки и премиальные. Министерство принесло официальные извинения и пообещало, что выплатит всем пострадавшим причитающиеся им средства. В то же время ведомство подчеркнуло, что те, кто из-за ошибок в данных когда-либо получал большие выплаты, чем им на самом деле полагалось, не должны будут возвращать деньги.