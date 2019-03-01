Заместители глав МИД РФ и Японии проведут 5 марта консультации в Москве

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Российско-японские консультации на уровне заместителей глав МИД состоятся 5 марта в Москве. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Kyodo со ссылкой на японский МИД.

В консультациях, по его данным, примут участие заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и его коллега Такэо Мори. Как сообщается, они проведут обмен мнениями по вопросу о выработке мирного договора между двумя странами.

16 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно на встрече в Москве договорились, что их заместители Игорь Моргулов и Такэо Мори проведут консультации по теме мирного договора в ближайшие недели. На 2 апреля запланирован раунд стратегического диалога на уровне первых заместителей.

Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года - в ней заявляется о прекращении состояния войны между двумя государствами, о восстановлении их дипломатических и консульских отношений. В этом документе СССР согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны) с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.