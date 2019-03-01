Абэ: Япония больше не может откладывать вопрос переноса базы США с Окинавы

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Японии не намерено больше откладывать вопрос переноса американской авиабазы Футэмма, которая находится в южной японской префектуре Окинава. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с губернатором Окинавы Дэнни Тамаки.

"Мы больше не можем откладывать этот вопрос", - приводит его слова агентство Kyodo. Тамаки в свою очередь лично доложил ему об итогах референдума о переносе базы, который состоялся 24 февраля. По его словам, "правительство должно уважать мнение жителей", поскольку те выступили категорически против планов властей перенести объект из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко в пределах префектуры. Они считают, что база должна располагаться не на Окинаве.

Переговоры о авиабазе Футэмма идут с 1996 года, когда Япония и США договорились перевести этот объект из города Гинован, где полеты американских вертолетов сопровождались постоянными инцидентами и создавали реальную угрозу безопасности местных жителей. В 1999 году было решено передислоцировать авиабазу в район Хэноко на севере Окинавы и разместить частично на насыпных островах. В 2013-м после долгих переговоров власти самой южной префектуры согласились с началом этих работ, однако в 2015 году бывший тогда губернатором Окинавы Такэси Онага отменил это решение и потребовал убрать американскую базу за пределы префектуры.

Губернатор проиграл серию судебных разбирательств по этому поводу, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этих событий Онага скончался, однако избранный 30 сентября прошлого года на его место оппозиционер Дэнни Тамаки также заявил, что будет добиваться вывода американского объекта с Окинавы.