Польша запланировала до 2026 года потратить на техническую модернизацию своих ВС $50 млрд

ВАРШАВА, 1 марта. /ТАСС/. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в четверг подписал План технической модернизации вооруженных сил республики до 2026 года. План, как заявлено, призван обеспечить развитие оперативных возможностей польской армии и ее оснащение современным вооружением. Это один из стратегических документов минобороны, включающий несколько программ модернизации армии.

По словам Блащака, расходы на заявленную модернизацию составят 185 млрд злотых ($50 млрд). Предполагается, что объем выделяемых средств будет постепенно увеличиваться - с 11 млрд злотых в текущем году до 30,8 млрд злотых в 2026 году.

На эти средства, в частности, планируется приобрести 32 многофункциональных истребителя пятого поколения. "Многофункциональный самолет пятого поколения нужен, так как он укрепит действующий флот, - заявил на пресс-конференции Блащак. - Мы настроены заменить постсоветские самолеты, не представляющие военной ценности".

По словам министра, среди других приоритетов - приобретение штурмовых вертолетов. "Реализуется тендер по вертолетам для ВМС для борьбы с подводными лодками", - сказал он. Этот проект носит название "Крюк".

Другая важная инициатива - программа "Нарев", предусматривающая приобретение систем ПВО малой дальности, в частности, для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Этот проект планируется интегрировать с программой "Висла", в рамках которого Польша приобретает у США ЗРК Patriot.

Кроме этого, Польша планирует закупить для своих ВС беспилотные летательные аппараты, самолеты-разведчики, подводную лодку, несколько систем ЗРК и несколько новых автомобилей-вездеходов. На развитие киберобороны республика планирует потратить 3 млрд злотых ($0,8 млрд).