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Минск готов продлить соглашение о безвозмездном размещении двух военных объектов РФ

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Белоруссия готова продлить действие соглашения о размещении на своей территории двух российских военных объектов и не намерена брать за это деньги. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на пресс-конференции в пятницу.

"Сегодня на территории Беларуси существуют две российские базы. Сколько вы [Россия] за них платите? Ноль. Буквально через год надо заключать новое соглашение. Я сказал, что мы с вас ни копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете", - сказал Лукашенко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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