Лукашенко считает, что Россия не хочет потерять Белоруссию

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Российская Федерация не заинтересована в дестабилизации обстановки в Белоруссии и будет стремиться к развитию союзнических отношений. Такое мнение выразил белорусский президент Александр Лукашенко на пресс-конференции в пятницу.

"Россия не хочет потерять Беларусь. Россия не хочет устроить здесь, как вы говорите, какой-то переворот, ухудшить ситуацию и обстановку", - отметил Лукашенко, отвечая на вопрос представителя одного из негосударственных СМИ.

Президент Белоруссии убежден, что Россия не будет предпринимать никаких дестабилизирующих шагов в отношении Белоруссии. "Она [Россия] этого не хочет. И если она атакует нас (в информационном плане - прим. ТАСС). Это неправильно, грубо, это глупость", - сказал Лукашенко. "Но цель одна - не потерять Беларусь", - заявил он.

Лукашенко заявил, что "в Беларуси невозможно как в Украине". "И этого, по крайней мере при мне, не будет", - заверил президент.