Мадуро поблагодарил Россию за поддержку

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и народ страны благодарны России за оказываемую поддержку. Об этом заявила в пятницу исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Для нас большая честь и радость быть сегодня здесь, в России, вместе с которой мы боремся за будущее всего человечества. Мы прекрасно знаем, что злоупотребления международным правом [со стороны партнеров] дают вам, господин Лавров, очень много работы, - сказала она. - Хотела бы передать слова благодарности от нашего президента Николаса Мадуро и венесуэльского народа за ту поддержку, которую оказывает нам Россия".

Родригес напомнила, что 5 декабря 2018 года Мадуро посетил с визитом Россию для укрепления двусторонних отношений. "Сегодня Венесуэла переживает особый период, когда мы стали жертвой многоплановой агрессии США, - отметила она. - Мы видим в этом и положительные черты: это хороший момент для того, чтобы найти новые пути сотрудничества с учетом текущей геополитической ситуации".

По словам исполнительного вице-президента Венесуэлы, сложившаяся ситуация призывает сплотиться страны, стоящие на страже международного права и законности и защищающие священное право народов на суверенитет и независимость. "Мы предлагаем новую повестку дня, направленную на сплочение наших стран и развитие отношений", - заявила Родригес.