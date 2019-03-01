Источник: США не уведомляли НАТО о кибератаке против России в ноябре 2018 года

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не уведомляли НАТО о кибератаке против России, которая, согласно сообщениям американских СМИ, была осуществлена в ноябре 2018 года. Об этом ТАСС заявил в пятницу военный источник в миссии одной из европейских стран при Североатлантическом альянсе, комментируя публикации об атаке против российской компании "Агентство интернет-исследований".

"США не уведомляли НАТО о применении своего кибернетического потенциала в отношении России. В НАТО сейчас нет формата обязательного взаимного уведомления государств альянса о проводимых ими наступательных кибернетических операциях, страны могут это делать в инициативном порядке, если считают необходимым", - сказал собеседник агентства.