Лукашенко считает совместное с Путиным катание на лыжах частью политики

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко относит совместное с президентом РФ Владимиром Путиным катание на горных лыжах в Сочи к одному из аспектов современной политики. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции.

"Если кто-то видит, как Лукашенко там скользит по горе на лыжах, и думает, что им [президентам] делать нечего. Нет. Это часть политики, часть современной политики. Раньше этого не было", - сказал Лукашенко.

"Сейчас это тренд, как модно говорить, и ты должен быть в тренде. Неважно, в каком ты возрасте и любишь ли ты эти лыжи", - отметил белорусский лидер.

Во время своего недавнего рабочего визита в РФ Лукашенко не только провел переговоры Путиным. Главы государств покатались на горных лыжах, пообщались с отдыхающими на сочинском курорте.