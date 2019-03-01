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Лукашенко считает совместное с Путиным катание на лыжах частью политики

По словам белорусского лидера, "сейчас это тренд" и "ты должен быть в тренде"

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко относит совместное с президентом РФ Владимиром Путиным катание на горных лыжах в Сочи к одному из аспектов современной политики. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции.

"Если кто-то видит, как Лукашенко там скользит по горе на лыжах, и думает, что им [президентам] делать нечего. Нет. Это часть политики, часть современной политики. Раньше этого не было", - сказал Лукашенко.

"Сейчас это тренд, как модно говорить, и ты должен быть в тренде. Неважно, в каком ты возрасте и любишь ли ты эти лыжи", - отметил белорусский лидер.

Во время своего недавнего рабочего визита в РФ Лукашенко не только провел переговоры Путиным. Главы государств покатались на горных лыжах, пообщались с отдыхающими на сочинском курорте.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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