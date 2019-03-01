Губернатор штата Вашингтон объявил о вступлении в президентскую гонку

ТАСС, 1 марта. Губернатор штата Вашингтон демократ Джей Инсли заявил в пятницу, что вступает в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года. Соответствующее обращение он опубликовал в своем аккаунте на видеохостинге YouTube.

В видеоролике Инсли акцентировал внимание на том, что его основной целью во время предвыборной кампании будет борьба с изменением климата. "Мы были на Луне, и мы создали технологии, изменившие мир. Следующая миссия нашей страны - выступить против самого опасного вызова нашего времени: победить климатические изменения", - сказал Инсли, который стал первым губернатором штата, вступившим в предвыборную гонку.

Ранее о намерении баллотироваться на высший административный пост США объявили уже ряд демократов. В их числе член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (от штата Гавайи), сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, а также бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы.

Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы проведут свой съезд в августе 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.