Решение Лондона о признании движения "Хезболлах" террористическим вступило в силу

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Решение о признании Великобританией ливанского движения "Хезболлах" террористической организацией официально вступило в силу после одобрения парламентом Соединенного Королевства. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба британского МВД.

"Моей главной задачей на посту министра внутренних дел является защита британского народа. В рамках этой деятельности мы выявляем и запрещаем любые террористические организации, которые угрожают нашей безопасности, каковы бы ни были их мотивы или идеология, поэтому сегодня я принимаю меры против нескольких организаций. "Хезболлах" продолжает предпринимать попытки по расшатыванию нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, и мы больше не можем проводить различий между их уже запрещенным военным крылом и политической партией. В связи с этим я принял решение запретить деятельность всей организации", - сказал глава британского МВД Саджид Джавид.

Помимо "Хезболлах" Лондон также признал террористическими такие организации, как "Ансар аль-Ислам" и "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM - группа в поддержку ислама и мусульман), членство в которых будет являться уголовным преступлением с наказанием в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

"Хезболлах" - шиитское исламистское движение, базирующееся в Ливане. Оно признано террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, а также членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В отношении "Хезболлах" действуют американские санкции.