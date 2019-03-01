Франция использует председательство в СБ ООН для наказания причастных к теракту в Индии

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Франция на посту председателя Совета Безопасности ООН сделает все возможное для привлечения к ответственности всех причастных к организации теракта в северном индийском штате Джамму и Кашмир, который привел к росту напряженности между Индией и Пакистаном. Об этом говорится в заявлении МИД Франции, распространенном в пятницу.

"Франция, которой переходит с сегодняшнего дня председательство в Совбезе ООН, сделает все, чтобы ответственные за ужасное нападение в Пулваме понесли наказание", - подчеркивает министерство.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что рад снижению напряженности между Индией и Пакистаном и освобождению задержанного в Пакистане индийского пилота. "Приветствую выбор в пользу сдержанности и ответственности, который сделали правительства обеих стран, поддерживаю возобновление двустороннего диалога", - отметил он и выразил солидарность с Индией в борьбе с терроризмом.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Экстремистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") взяла на себя ответственность за атаку.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.