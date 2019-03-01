Лукашенко назвал события в Венесуэле жутким абсурдом

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал абсурдными последние события в Венесуэле, которые проходят, по его мнению, с подачи США. Об этом он сказал в пятницу на встрече с представителями общественности и СМИ "Большой разговор с президентом".

"Возьмите последние события в Венесуэле, ведь это жуткий абсурд, который был предъявлен со стороны США венесуэльским властям. Они там уже нового президента определили. Это разве нормально? Недавно президентские выборы были", - сказал президент.

Лукашенко заявил, что считает прошедшие в Венесуэле выборы президента честными. "Я знаю, что [президент Венесуэлы Николас] Мадуро их провел честно", - сказал президент. Вместе с тем, сказал он, не следует искать причины венесуэльского кризиса только во вмешательстве извне - в самой Венесуэле есть немало проблем.

Он также высказался о позиции европейцев по Венесуэле. "И как поступили сателлиты, европейские государства: чтобы лицо сохранить, сказали: "Ну мы тебе даем, Мадуро, две недели, чтобы объявил досрочные выборы <...> Это ненормально", - сказал Лукашенко.