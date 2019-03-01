Второй кандидат в президенты Украины готов сняться с выборов в пользу Гриценко

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Еще один кандидат в президенты Украины, журналист Дмитрий Гнап объявил о намерении отказаться от участия в предстоящих выборах в пользу главы партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, также участвующего в президентской гонке. Об этом он заявил в пятницу в своем видеообращении.

"Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю свое обещание и готов также сняться в пользу Анатолия Гриценко", - сказал он в опубликованном на своей странице в "Фейсбуке" обращении. Вместе с тем Гнап подчеркнул, что его решение должна утвердить партия "Сила людей", от которой он баллотировался. "Съезд состоится завтра, куда мы приглашаем также Анатолия Гриценко в качестве единого кандидата от демократических сил", - уточнил он.

В рейтингах кандидатов в президенты Украины Гнап пользуется поддержкой менее 1% населения.

В пятницу лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовой также снял свою кандидатуру с выборов в пользу Гриценко. Как отмечают украинские СМИ, политик принял решение, основываясь на результатах социологических опросов. По их данным, его рейтинг вдвое ниже, чем у Гриценко. Так, число тех, кто готов голосовать за Гриценко при любых обстоятельствах, составило в феврале 4%. В то же время число сторонников Садового достигло лишь 2%.

В то же время Садовой заявил, что его партия "Самопомощь" должна стать основой, которая объединит демократические силы на парламентских выборах осенью 2019 года и местных выборах в 2020 году.

Садовой стал первым из 44 кандидатов, который снял свою кандидатуру на выборах. Последовать его примеру другие кандидаты могут только до 7 марта. 8 марта ЦИК Украины опубликует итоговую версию избирательного бюллетеня.