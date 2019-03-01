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Китай временно закрыл генконсульство в Измире на западе Турции

Причиной закрытия стала напряженность между Пекином и Анкарой

АНКАРА, 1 марта. /ТАСС/. Китай принял решение временно закрыть генконсульство в городе Измир на западе Турции на фоне напряженности в отношениях между Пекином и Анкарой. Об этом говорится в заявлении посольства КНР в Турции.

"Официальное открытие генерального консульства Китая в Измире состоялось в сентябре 2015 года, и с тех пор оно играло важную роль в улучшении сотрудничества между Китаем и регионом Измир. Китайская сторона с 28 февраля 2019 года решила временно закрыть генконсульство в Измире и уведомила об этом Анкару. Турецкая сторона заявила, что она встретила это с пониманием. Всю дипломатическую и консульскую работу вместо генконсульства в Измире теперь будет осуществлять посольство Китая в Анкаре", - отмечается в сообщении.

В начале февраля официальный представитель внешнеполитического ведомства Турции призвал китайские власти освободить "незаконно задержанных" и закрыть "концлагеря и тюрьмы". Позднее Пекин сделал представление Анкаре в связи с заявлением турецкого МИД о функционировании в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) концентрационных лагерей для уйгуров.

Ситуация в Синьцзяне

СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным властей КНР, в регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международными террористическими организациями.

В августе 2018 года представители управления ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях Синьцзяна якобы "могут противозаконно содержаться" до миллиона уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, высказав обеспокоенность по поводу якобы сложившейся там сложной ситуации.

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