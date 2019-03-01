Главы МИД Германии и Франции представят ряд совместных инициатив в СБ ООН

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас намерены представить в Совете Безопасности ООН ряд совместных инициатив. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении французского министерства иностранных дел по случаю начала председательства республики в СБ.

"Пользуясь тем, что в марте пост председателя в СБ ООН займет Франция, а в апреле - Германия, решили объединить несколько совместных инициатив, которые будут представлены министрами иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом в ходе их визита в Нью-Йорк", - говорится в документе.

О каких конкретно инициативах идет речь, не уточняется.

Как пояснили в министерстве, по случаю председательства Франции в СБ ООН Ле Дриан намерен с 28 марта по 2 апреля посетить Нью-Йорк, чтобы отметить приверженность страны борьбе с финансированием терроризма, "поддержке миротворческой деятельности, особенно в Мали", "укреплению защиты гуманитарного и медицинского персонала, работающего в зоне конфликтов" и так далее.

"Под председательством Франции Совет Безопасности будет продолжать следить за ситуацией в Сирии, Йемене, Мали, а также в африканском регионе Сахель, Южном Судане, Демократической Республике Конго, Бурунди, Гаити и в регионе Западной Сахары", - добавили в министерстве.