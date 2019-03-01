Пенс: США сохранят значительное присутствие своих войск на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты сохранят значительное присутствие своих военнослужащих в регионе Ближнего Востока и вместе с союзниками не допустят возрождения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс на проходящей в пригороде Вашингтона ежегодной конференции консервативных кругов правящей Республиканской партии США.

"Мы будем сохранять значительное [военное] присутствие в регионе. Мы убедим наших союзников прилагать больше усилий в борьбе с ИГ. Вместе мы будем выслеживать и уничтожать остатки ИГ, где бы и когда бы она ни проявила свою отвратительную сущность", - отметил Пенс. Он напомнил, что 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии.

По версии вице-президента, возглавляемая США антитеррористическая коалиция уничтожила самопровозглашенный "халифат ИГ и войска освободили 5 млн мужчин, женщин и детей".