МИД Кубы: США должны снять санкции с Венесуэлы, если им реально важен гуманитарный вопрос

ГАВАНА, 1 марта. /ТАСС/. Администрация США должна снять санкции, введенные против Венесуэлы, если ее действительно беспокоит гуманитарная ситуация в Боливарианской Республике. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

"Правительство США ужесточает незаконные экономические санкции против Венесуэлы, которые приводят к ущербу и лишениям для населения страны. Пусть снимают санкции, если они действительно обеспокоены гуманитарной ситуацией. Пусть вернут $30 млрд, украденных у Венесуэлы", - написал дипломат в своем Twitter. В середине февраля министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что именно на эту сумму Венесуэла понесла ущерб из-за экономических санкций со стороны США.

Американская администрация включила в свои санкционные списки некоторых членов командования Национальной гвардией Венесуэлы и полиции республики за "препятствование доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля 2019 года". В этот день противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро попытались провезти из Колумбии и Бразилии гуманитарную помощь, несмотря на решение Каракаса закрыть границу. Власти республики считают этот гуманитарный груз прикрытием для иностранного вторжения и смены режима. В ряде мест на границе произошли ожесточенные столкновения сторонников оппозиции с силами Национальной гвардии и полиции, несколько человек погибли, сотни пострадали.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.