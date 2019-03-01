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Афганские силовики отразили атаку на военную базу

В ходе боестолкновения, которое длилось 16 часов, силы безопасности потеряли 23 человека убитыми. Потери боевиков составили 20 человек

ТАСС, 1 марта.  Афганские силы безопасности отразили в пятницу нападение боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на военную базу в провинции Гильменд.

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Об этом сообщил телеканал Tolo News.

Как указывается в заявлении министерства обороны Афганистана, атака продолжалась 16 часов.

В боестолкновении уничтожено 20 боевиков, в числе которых было не менее восьми смертников. Погибли 23 сотрудника силовых структур.

Ранее телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на представителей командования базы о гибели 40 афганских военнослужащих.

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