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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо утверждает, что более 600 венесуэльских военных перешли "на сторону конституции"

Оппозиционер подчеркнул, что процесс перехода к демократии не остановить

ТАСС, 1 марта. Более 600 венесуэльских военнослужащих отказались от поддержки президента Николаса Мадуро и перешли "на сторону конституции". С таким утверждением выступил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Политический кризис в Венесуэле

"Более 600 военнослужащих в последние дни перешли на сторону конституции. Процесс перехода к демократии не остановить", - сказал Гуайдо, чьи слова приводит в своем Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Оппозиционер также добавил, что "в ближайшие часы будет объявлено о новых манифестациях".

Ранее Бастидас со ссылкой на власти Колумбии сообщил, что с 23 февраля свыше 567 силовиков из Венесуэлы пересекли границу с этой страной и перешли на сторону оппозиции. Министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес заявил, что военнослужащим и бойцам Национальной гвардии обещали до 20 тыс. долларов каждому за побег в Колумбию.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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Политический кризис в Венесуэле
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