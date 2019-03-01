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ВВС США ликвидировали 26 боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали

Мирные жители, по данным Африканского командования Вооруженных сил США, не пострадали в результате авианалета на боевиков

ТАСС, 1 марта. По меньшей мере 26 боевиков радикальной экстремистской группировки "Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов") были ликвидированы 28 февраля в Сомали в результате удара ВВС США. Об этом сообщила пресс-служба Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ).

"Эта акция является демонстрацией приверженности федерального правительства Сомали уничтожению сети "Аш-Шабаб" при поддержке США", - говорится в заявлении.

"Такие высокоточные авиаудары продолжают оказывать давление на "Аш-Шабаб" и нарушают ее планы, а также подрывают способность к концентрации сил и координации нападений на сомалийский народ". Отмечается, что мирные жители в результате атаки на боевиков не пострадали.

 

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