В МИД Колумбии сообщили, что участились угрозы в адрес Гуайдо и его семьи

БОГОТА, 1 марта. /ТАСС/. Власти Колумбии в пятницу сообщили о том, что в последние дни участились угрозы в адрес лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и его семьи.

"Правительству Колумбии известно о существовании серьезных и реальных угроз, которые в последнее время участились, для жизни временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и его семьи. Колумбия осуждает любые действия режима Николаса Мадуро (действующего президента Венесуэлы - прим. ТАСС) против свободы, безопасности и личной неприкосновенности временного президента Венесуэлы или его родственников и считает его [Мадуро] ответственным за любые насильственные действия против них", - отмечается в документе, распространенном МИД Колумбии. Богота также заверила, что будет "внимательно следить за ходом развития событий".

Накануне постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что судьбу лидера оппозиции будет решать Верховный суд страны.